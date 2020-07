Portland : le «mur des mamans», les mères contre les violences policières

Un groupe de mères a protégé des manifestants des forces de l'ordre fédérales lors de récentes mobilisations contre le racisme et les violences policières à Portland, dans l'Etat de l'Oregon, aux Etats-Unis.

Le groupe a formé une véritable barricade humaine lors de la manifestation qui a eu lieu le 18 juillet devant le tribunal fédéral. Les femmes s'étaient habillées en blanc afin de ne pas paraître menaçantes, a indiqué une des mères à Newsweek, ajoutant que cela n'avait pas empêché les autorités fédérales de leur envoyer du gaz lacrymogène. Elle a également indiqué qu'aucune d'entre elles n'avait été arrêtée mais que certaines avaient eu besoin d'un traitement médical.

Les femmes scandaient «Les fédéraux restent à l'écart ! Les mamans sont là !» :

Last night after getting gassed and shot at by the feds, I swore I wasn’t going back to protest again — but when I heard about a gathering called Wall of Moms, I couldn’t stay home. #fedsout #blacklivesmatter #wallofmoms pic.twitter.com/m30aGQAthZ

— Julia Peattie (@repeattie) July 19, 2020