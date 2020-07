Succès pour l’application anti-coronavirus en Irlande, téléchargée par un quart de la population

Un succès à faire pâlir de jalousie la Française StopCovid. En Irlande, l'application anti-coronavirus de suivi des contacts Covid Tracker a déjà été téléchargée par plus d'un quart de la population (26 %) en l'espace de huit jours. Soit une proportion huit fois plus élevée qu'en France (3,1 %).

Pas moins de 1,3 million d'Irlandais - sur une population totale de 4,9 millions d'habitants - ont téléchargé l'application, développée par l'entreprise irlandaise NearForm pour le compte du service de santé public irlandais, depuis son lancement le 6 juillet dernier.

«Nous sommes ravis du taux de participation. Cela a dépassé nos espoirs initiaux», s'est félicité Colm Harte, directeur technique de NearForm, cité par le Guardian. L'appli irlandaise peut se targuer d'avoir l'un des taux de téléchargement les plus élevés du monde. En comparaison, l'Australie est à 21,6 %, la Turquie à 17,3 % et l'Allemagne à 14,4 %, selon une étude de la société américaine spécialisée dans le marketing des applications mobiles Sensor Tower, qui a étudié 13 pays de plus de 20 millions d'habitants.

Comme la Française StopCovid, l'appli irlandaise Covid Tracker repose sur le volontariat et s'appuie sur la technologie Bluetooth des smartphones. Si un utilisateur reste au moins 15 minutes à moins de 2 mètres d'une autre personne, les deux téléphones vont entrer en contact. Puis si l'une des deux personnes attrape le coronavirus, l'autre est alertée et est invitée à effectuer un test de dépistage du Covid-19. Une autre fonctionnalité propose aux utilisateurs de renseigner chaque jour d'éventuels symptômes de la maladie.

Un taux d'adoption encore trop faible

Selon Fran Thompson, une porte-parole du service de santé public irlandais, le HSE, interrogée par le Guardian, trois facteurs expliquent le succès de l'application : la confiance de la population envers le gouvernement, notamment grâce à sa bonne communication depuis le début de l'épidémie, une bonne expérience utilisateur et le «désir de faire la chose juste», la solidarité et les liens sociaux en Irlande restant forts. Le gouvernement a par ailleurs rassuré la population au sujet de la protection de la vie privée et des données personnelles, ce qui a sans doute joué dans l'esprit des Irlandais.

Mais cette réussite reste à confirmer. En effet, des spécialistes estiment qu'un taux d'adoption de 60 % doit être atteint pour que l'application soit réellement utile dans la lutte contre le coronavirus. Soit 2,3 fois plus que les 26 % actuels en Irlande. Des questions sont également en suspens : sur les 1,3 million de téléchargements, combien d'Irlandais utilisent correctement Covid Tracker ? Et quelle sera son efficacité réelle ? Espérons pour Dublin qu'elle soit supérieure à celle qu'a montré pour le moment l'appli française. Fin juin, le secrétaire d'Etat au Numérique Cédric O a indiqué qu'en trois semaines, seulement 68 personnes se sont déclarées positives au Covid-19 sur StopCovid, pour 14 petites notifications envoyées à des contacts.