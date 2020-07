Vidéo : elle prend un selfie avec un ours en liberté

En visite au parc Chipinque de San Pedro Garza Garcia, des randonneuses ont rencontré un ours en liberté ni farouche, ni dangereux, qui a même pris le temps de poser pour un selfie avec l'une d'elles.

Sur les images, on voit l'animal s'approcher, sur ses deux pattes arrière, de la visiteuse. La jeune femme abasourdie a le parfait réflexe de n'exécuter aucun geste brusque, de peur d'effrayer l'ours et le rendre agressif.

Woman takes selfie with bear hiking trail.





The black bear approached the group of hikers then sniffed and nudged one of them, who managed to take a selfie while remaining calm.





More videos like this here: https://t.co/hhDQuPJRZP pic.twitter.com/T1eCifz35c

— SkyNews (@SkyNews) July 20, 2020