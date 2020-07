Coronavirus : Jair Bolsonaro brandit de la chloroquine face à une foule en délire

La scène paraît tout droit sortie d'une cérémonie religieuse. Alors que des centaines de personnes s'étaient rassemblées à Brasilia, dimanche 19 juillet, pour manifester leur soutien au président brésilien Jair Bolsonaro, atteint du Covid-19, ce dernier est venu acclamer la foule en brandissant une boîte d'hydroxychloroquine.

Devant ses partisans, l'homme fort du Brésil a ainsi fait la promotion de ce traitement controversé, qui, bien qu'étant préconisé par le professeur Raoult, n'a, jusqu'à présent, pas fait preuve d'une efficacité absolument certaine.

Sur la vidéo relayée sur sa page Facebook, on peut le voir en outre donner le mauvais exemple puisque Jair Bolsonaro retire son masque pour s’adresser à ses troupes.

«Nous n’avons pas eu de chance avec cette pandémie, mais nous allons en sortir. Nous avons une excellente équipe de ministres, à commencer par celui de la Santé. Ça fonctionne», a-t-il néanmoins assuré, en se tenant à environ deux mètres de distance de ses supporters.

Parmi eux, la plupart avaient des masques de protection, mais beaucoup les portaient autour du cou ou se déplaçaient le visage découvert.

Le Brésil durement frappé

Un discours de confiance, donc, mais qui ne s'appuie sur aucune donnée scientifique sûre et alors que le Brésil est en proie à une situation dramatique, le pays étant, après les Etats-Unis, le deuxième plus touché en termes de contaminations au coronavirus (deux millions) et de décès liés au Covid-19 (80.000 au 19 juillet).

Ennemi déclaré du confinement, qui a pourtant fait ses preuves dans de nombreux pays, le président d’extrême droite a lui-même contracté le coronavirus, alors qu'il vait minimisé ces quatre derniers mois la gravité de la pandémie, allant jusqu'à la qualifier de «petite grippette».

Des propos décalés pour une gestion aléatoire de la crise qui avaient provoqué des remous au sommet de l'Etat allant jusqu'à provoquer la démission du ministre de la Santé Nelson Teich remplacé désormais par le général Eduardo Pazuello.