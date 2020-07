Vidéo : l'Athéna nue, la mystérieuse manifestante de Portland qui laisse les policiers désarmés

Au milieu des cris, des gaz lacrymogènes et des revendications, elle est apparue dans son plus simple appareil. A Portland, vendredi 17 juillet, alors que les manifestations contre les violences policières et la haine raciale continuaient de faire rage, une femme est venue faire face aux forces de l'ordre. Entièrement nue.

Mi-décontenancés, mi-subjugués, les manifestants et les internautes l'ont surnommée «Naked Athena» : l'Athéna nue. Ils l'identifient ainsi à son homonyme issu de la mythologie grecque, déesse de la sagesse et de la stratégie militaire.

And then? Naked Athena appeared and the little boys didn’t know what to do. pic.twitter.com/Elo69SsV0t

— Donovan “It was the blurst of times” Farley (@DonovanFarley) July 18, 2020