Apple s'engage à la neutralité carbone pour ses produits dès 2030

Apple veut montrer l'exemple. La marque à la pomme a annoncé ce 21 juillet un plan pour que ses produits atteignent la neutralité carbone d'ici à 2030.

«Les entreprises ont l'opportunité d'aider à construire un monde plus durable, qui naît de notre intérêt commun pour la planète que nous partageons», explique Tim Cook, le patron d'Apple, dans un communiqué. Pour y parvenir, le géant américain de l'informatique et de la téléphonie veut utiliser des produits recyclés et des matériaux qui demandent peu d'émissions de CO2 lors de la fabrication.

Une stratégie déjà utilisée pour certains produits comme l'aluminium des MacBook Air, mais qui sera donc généralisée à l'ensemble des gammes. Parmi les autres idées, le passage de certaines chaînes de production aux Etats-Unis à un fonctionnement uniquement basé sur l'énergie renouvelable. À en croire le communiqué d'Apple, la marque va réduire 75% de ses émissions, et compenser l'empreinte carbone des 25% restants.

Pour cela, les dirigeants ont notamment annoncé un plan de restauration et de protection des forêts en partenariat avec plusieurs ONG comme la WWF ou le Conservation Fund. L'entreprise va également se pencher sur la restauration de mangroves qui «stockent 10 fois plus de carbone que les forêts sur terre». À l'origine, la marque avait promis ce résultat à l'horizon 2040. En avançant son agenda de dix ans, elle rejoint d'autres entreprises du secteur comme Microsoft et Amazon.