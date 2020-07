Elon Musk veut diffuser de la musique dans votre cerveau

Dans une série de tweets publiée le 18 et le 19 juillet, Elon Musk a livré des détails sur son projet Neuralink, qui pourra selon lui diffuser de la musique directement dans le cerveau humain.

Depuis une conférence de presse diffusée en direct sur Youtube en juillet 2019, on sait que la société «Neuralink», financée par Elon Musk à hauteur de 100 millions d'euros, souhaite commercialiser des implants cérébraux pour aider l'humain à communiquer avec des machines. Cet outil d'un nouveau genre pourrait être utile pour les personnes handicapées, qui pourront donc contrôler certains objets uniquement avec leur pensée. Mais pas que.

Yes — Elon Musk (@elonmusk) July 19, 2020

Neuralink a également pour but d'être distribué au plus grand nombre pour les loisirs. «En implantant Neuralink, pourrons-nous écouter de la musique directement à partir des puces ?», lui demande un internaute le 19 juillet. «Oui» a simplement répondu le PDG de Tesla et Space X. Même réponse donnée à une autre internaute lui demandant si sa puce pourra «stimuler la libération d'ocytocine et de sérotonine (deux hormones impliquées dans la gestion des humeurs)».

De nouvelles informations concernant Neuralink devraient être communiquées le 28 août si l'on se fie à ce qu'a déclaré Elon Musk sur Twitter.