En Slovaquie, le Premier ministre accusé d'avoir plagié son mémoire de fin d’études

En Slovaquie, le Premier ministre Igor Matovic est empêtré dans une affaire de plagiat. Le dirigeant de 47 ans est accusé d'avoir pompé son mémoire de fin d'études, rédigé lorsqu'il avait 25 ans, sur deux publications sans les avoir citées. En réaction, une motion de défiance a été déposée contre lui par les partis d'opposition.

Selon le quotidien slovaque Dennik N, le Premier ministre slovaque n'aurait écrit lui-même que deux pages, celles d'introduction, sur les 79 que comptait sa thèse universitaire, grâce à laquelle il a obtenu son master d'économie en 1998.

Igor Matovic, arrivé au pouvoir en mars dernier après la victoire surprise de son parti anti-corruption de centre-droit OLaNO (Gens ordinaires et personnalités indépendantes) lors des élections législatives, a tenté de désamorcer la polémique dans un post Facebook partagé en fin de semaine dernière.

«Honnêtement, je ne sais pas si je n'ai pas cité quelque chose dans ma thèse il y a 22 ans. Si c'est le cas, j'ai volé quelque chose qui n'était pas à moi, donc je suis un voleur dans cette affaire et c'est triste», a-t-il réagi dans la nuit de jeudi à vendredi, juste avant l'ouverture d'un sommet européen à Bruxelles sur le plan de relance post-coronavirus, auquel il a participé. Si les faits étaients avérés, le dirigeant de 47 ans a reconnu qu'il serait logique qu'il perde son diplôme.

Il ne compte pas démissionner

Des révélations embarrassantes pour l'excentrique Premier ministre, ancien patron de presse, d'autant plus qu'il avait réclamé en 2018, du temps où il était encore dans l'opposition, la démission immédiate du président du Parlement Andrej Danko et de membres du gouvernement impliqués dans des affaires similaires de plagiat.

Mais Igor Matovic ne compte pas appliquer ce principe à lui-même. Il refuse en effet de démissionner, expliquant vouloir tenir les promesses qu'il a faites aux électeurs avant les législatives. Il pourrait malgré tout devoir quitter son poste, puisque les partis d'opposition ont déposé ce mardi au Parlement une motion de défiance contre lui, qui doit être votée sous sept jours. Il pourrait y survivre, car ses partenaires de gouvernement ont assuré qu'ils ne le laisseraient pas tomber.

Les scandales de plagiat concernant les diplômes des politiciens se sont multipliés ces derniers temps en Slovaquie. Igor Matovic et Andrej Danko ne sont en effet pas les seuls à s'être fait pincer. Le président du Parlement slovaque Boris Kollar, en poste depuis mars, a également été au centre d'un scandale similaire dernièrement. Il a finalement survécu à une motion de défiance début juillet. Quelques jours plus tard, le journal Dennik N a émis des doutes sur le mémoire de fin d'études du ministre de l'Education Branislav Gröhling. «Une combinaison de compilations et de plagiats», a conclu le quotidien après examen du texte.