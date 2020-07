Un avocat anti-féministe suspecté du meurtre du fils d'une juge liée à l'affaire Epstein

Retrouvé mort lundi, un avocat anti-féministe est soupçonné d'avoir abattu, la veille, le fils d'une juge fédérale du New Jersey en charge de l 'affaire Jeffrey Epstein et blessé son mari, selon des informations du bureau du procureur fédéral du New Jersey.

Dans un bref communiqué, le procureur a indiqué que l'avocat en question, prénommé Roy Den Hollander, a été «identifié par le FBI» comme le principal suspect de l'attaque contre la juge Esther Salas.

The FBI has identified Roy Den Hollander as the primary subject in the attack that occurred at the home of the Honorable Esther Salas. Den Hollander is now deceased. Individuals who believe they have relevant information should contact us at 973-792-3000, Press Option 2.

— FBI Newark (@FBINewark) July 20, 2020