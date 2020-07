Une adolescente abat deux talibans, les assassins de ses parents

Les talibans ont envahi sa maison et tué ses parents, sous ses yeux. Pour se défendre, Qamar Gul, une adolescente afghane, s'est alors emparé d'une mitraillette appartenant à sa famille, a abattu deux des assaillants et blessé plusieurs autres.

On ne connait pas son âge précis, ce qui n'est pas rare en Afghanistan. Selon différentes sources locales, la jeune fille aurait entre 14 et 16 ans.

Afghan girl shoots dead two Taliban fighters and wounds several more after they murdered her parents https://t.co/vr9Ult8wfp

— Daily Mail Online (@MailOnline) July 21, 2020