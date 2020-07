Vaccin contre le coronavirus d'Oxford : le gouvernement britannique ravi des premiers résultats

Le gouvernement britannique de Boris Johnson et le Premier Ministre lui-même ont partagé leur satisfaction suite à la publication des premiers résultats du vaccin contre le Covid-19 de l'université d'Oxford, publiés le 20 juillet dans la revue médicale The Lancet.

Le Premier ministre a salué sur Twitter «un pas important dans la bonne direction». Toutefois, il s'est montré prudent et a rappelé que «d'autres essais sont encore nécessaires». Le ministre des affaires économiques, Alok Sharma, a quant à lui qualifié ces dernières nouvelles de «très encourageantes, rapprochant de la découverte d'un vaccin efficace pour protéger des millions de personnes au Royaume-Uni et dans le monde», rapporte CBS News.

La Grande-Bretagne a investi environ 90 millions de dollars dans les travaux de l'Institut Jenner de l'université britannique d'Oxford, pour la recherche sur le vaccin. Par ailleurs, le gouvernement américain a misé sur ce vaccin puisqu'il a déjà investi un milliard de dollars pour éventuellement obtenir des millions de doses quand il sera disponible.

Des resultats preliminaires prometteurs

Les résultats des essais cliniques menés sur plus de 1.000 personnes âgés de 18 à 55 ans indiquent en effet que le vaccin de l'université d'Oxford développé avec le laboratoire international AstraZeneca, a généré la production d'anticorps et de lymphocytes T, soit deux types de réponses immunitaires. Ils ont de plus montré que le vaccin ne produisait aucun effet secondaire grave.

Néanmoins, ces essais cliniques sont encore dans une étape préliminaire, de phases 1 et 2. Leur efficacité pour protéger du coronavirus doit donc encore être établie dans un essai de phase 3 avant d'envisager leur commercialisation à grande échelle.