FreeGrace : mobilisation en faveur d'une adolescente noire en détention pour ne pas avoir fait ses devoirs

«Ma mère me manque. Je peux me contrôler. Je peux être obéissante», assurait Grace, 15 ans, lors d'une audience, lundi 20 juillet, dans le Michigan. Une déclaration qui n'a pas convaincue la juge, Mary-Ellen Brennan, qui a exigé son maintien en détention juvénile. La jeune fille est incarcérée depuis mai, après avoir violé sa probation en ne faisant pas ses devoirs en ligne.

L'audience du 20 juillet devait déterminer si l'adolescente était prête à rentrer chez elle mais la juge a refusé, estimant que le mieux était qu'elle reste éloignée de sa mère pour l'instant.

Une décision qui a suscité l'indignation de milliers de personnes, parmi lesquelles beaucoup pensent que Grace serait traitée différemment si sa peau était blanche.

Des manifestations ont eu lieu pour demander la libération de l'adolescente et, sur Twitter, le hashtag #FreeGrace («Libérez Grace») est apparu. Une pétition rédigée en sa faveur a également récolté près de 5.000 signatures. Hillary Clinton elle-même s'est exprimée, demandant à la justice de la «laisser partir».

Selon les informations de NBC news, l'adolescente était déjà soumise à un suivi intensif au moment de sa mise en détention. La juge Brennan a rappelé que la police avait dû intervenir à trois reprises pour des incidents entre Grace et sa mère.

La jeune femme avait fait l'objet d'un programme de déjudiciarisation en 2018 pour «incorrigibilité». En novembre dernier, elle avait également été accusée d'agression après que sa mère a fait appel aux forces de l'ordre pour dénoncer la violence de sa fille, furieuse de ne pas avoir pu se rendre chez une amie.

Enfin, quelques semaines plus tard, Grace avait été surprise, grâce à la vidéo surveillance, en train de voler le téléphone portable d'un autre élève dans les vestiaires d'une école.

Autant d'événements qui l'ont conduite devant le tribunal pour mineurs au mois d'avril. Le procureur avait alors prescrit un suivi de sa santé mentale, ainsi qu'une formation pour lui apprendre à gérer sa colère. Pour lui éviter un centre de détention en pleine pandémie de coronavirus, son avocat avait demandé une mise à l'épreuve.

At Groves High School, a line of cars are parking to protest the detention of 15-year-old Grace, the subject of @ProPublicaIL’s investigation. She was sent for missing online coursework. The protest is organized by @MILiberation and will go to down Telegraph. @freep #FreeGrace pic.twitter.com/pdENKTEDp4

— nisa khan (@mnisakhan) July 16, 2020