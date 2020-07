Il se déguise en Dark Vador pour chercher son chèque gagné à la loterie

De quoi joindre l'utile à l'agréable. Ne voulant pas être reconnu, un Jamaïcain, est récemment allé chercher son chèque de plus de 500.000 euros gagné à la loterie nationale sous le masque de Dark Vador, le sombre héros de Star Wars.

L'heureux gagnant, dont on sait juste qu'il s'appelle «W. Brown», s'est rendu totalement déguisé - sabre laser compris - auprès de la compagnie Supreme Ventures, qui s'occupe de la loterie en Jamaïque. Il a ainsi réclamé son gain de 95 millions de dollars jamaïcains (soit près de 570.000 euros).

Il avait validé son ticket dans un bar sportif de la ville de May Pen, située dans le centre de l'île des Caraïbes, d'après le média jamaïcain The Gleaner. L'homme n'est même pas vraiment un habitué de ce lieu, il «était sur la route et s'est arrêté là», a-t-il expliqué.

«W. Brown» a décidé de revêtir le célèbre costume noir de Dark Vador pour éviter d'apparaître à visage découvert, car il n'a pas encore dit à tous ses proches qu'il a remporté le jackpot.

Sans doute fan de Star Wars, le Jamaïcain n'a toutefois pas prévu de se faire construire sa propre Etoile Noire. Pour l'instant, il compte plutôt «aider sa famille», s'acheter une maison et faire des investissements.