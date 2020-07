Jeff Bezos est désormais plus riche que Nike et McDonald's

De quoi partir en vacances estivales l'esprit tranquille pour Jeff Bezos. Le milliardaire américain vaut désormais plus à lui seul qu'une bonne partie des grandes entreprises américaines emblématiques.

Ainsi, sa fortune personnelle est estimée à 186 milliards d'euros (160 milliards d'euros environ) selon l'index des milliardaires de Bloomberg actualisé ce 22 juillet, soit plus que Nike (122 milliards d'euros de capitalisation) ou encore McDonald's (106 milliards d'euros). Les médias américains ne s'arrêtent pas là et comparent sa richesse aux autres géants du pays, comme IBM (96 milliards d'euros), General Electric (53 milliards), Target (51 milliards)... Au sein des indices boursiers que sont le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P, seules 30 entreprises valent plus que lui.

Cela a été rendu possible grâce à la très bonne forme d'Amazon en bourse, puisque le prix de l'action a augmenté de 65% cette année. À l'heure actuelle, il est largement en tête du classement des hommes les plus riches du monde. Bill Gates est deuxième avec 101 milliards d'euros, suivi par Bernard Arnault, troisième, qui pèse quant à lui 81 milliards d'euros environ.

La période du coronavirus aura été particulièrement prolifique pour Jeff Bezos. Le 15 avril, un mois environ après le début du confinement dans une grande partie du monde, le gain était déjà estimé à 24 milliards d'euros. Sa fortune est en effet directement liée à la santé d'Amazon, puisqu'il possède environ 11% des parts.