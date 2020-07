Pour la première fois, une photo montre un soleil entouré de plusieurs planètes

Une étoile, deux planètes et une première mondiale. Pour la première fois, une photo a été prise d’une étoile accompagnée de deux exoplanètes géantes. Une prouesse accomplie par le Very Large Telescope de l’Observatoire Européen Austral situé au Chili.

«Les astronomes n’avaient encore jamais observé de manière directe plus d’une planète en orbite autour d’une étoile semblable au Soleil», indique le site du télescope. Ce genre de découverte n'est pas anecdotique et peut permettre «aux astronomes de mieux comprendre les processus de formation et d’évolution des planètes de notre système solaire».

Crédits : ESO/Bohn et al

Sur la photo ci-dessus, on peut apercevoir l'étoile, située dans le coin supérieur gauche. Les deux autres points lumineux représentent les deux autres planètes qui gravitent autour d'elle. Ces dernières sont deux planètes géantes gazeuses, qui ressemblent à Jupiter et Saturne.

Mais la comparaison s'arrête là puisqu'elles tournent autour de leur étoile à des distances de 160 et 320 fois la distance Terre-Soleil, alors que Jupiter et Saturne sont respectivement distantes de notre Soleil de 5 et 10 fois la distance Terre-Soleil. Aussi, les chercheurs ont calculé que les deux exoplanètes sont 6 à 14 fois plus lourdes que les deux géantes gazeuses proches de la Terre.

Ce système solaire est distant de quelque 300 années-lumière de la Terre et son étoile a été baptisée «TYC 8998-760-1». Il ressemblerait au nôtre, mais en plus jeune, puisque son étoile est âgée de «seulement» 17 millions d’années. En guise de comparaison, notre Soleil compte plus de 4,6 milliards d'années.