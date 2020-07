En Ukraine, un homme armé détenant 13 otages dans un bus s'est rendu à la police le 21 juillet, après que le président a accepté de recommander le film Earthlings datant de 2005 avec Joaquin Phoenix.

«Le film Earthlings de 2005, tout le monde devrait le regarder», a déclaré le président ukrénien Volodymyr Zelenksky dans la courte vidéo mise en ligne sur Facebook, rapporte The Guardian. Des paroles qui ont mis fin à plus de 12h de prise d'otages dans la ville de Loutsk, dans l'ouest de l'Ukraine. La vidéo a été supprimée après l'arrestation de l'homme armé, Maxime Krivoch.

Ce long-métrage avec la star de Joker, qui traite du mauvais traitement des animaux, n'a pas été choisi par hasard, car le preneur d'otages serait un activiste des droits des animaux. «C'est un bon film. Et il n'est pas nécessaire d'être autant perturbé et de provoquer une telle horreur pour tout le pays, vous pouvez le regarder sans cela», a déclaré le ministre de l'Intérieur, Arsen Avakov.

Auparavant, le président avait parlé directement avec le forcené, d'après une porte-parole de la présidence ukrainienne, après qu'un otage a supplié au téléphone un journaliste de mettre les deux hommes en contact. Suite à cet appel, trois otages avaient été libérés.

des tirs de Fusil et de grenades

Maxime Krivoch était entré dans le bus armé d'un fusil automatique et de grenades, et avait exigé que des dizaines de fonctionnaires du gouvernement affirment être des terroristes. Il avait de plus déclaré à la police avoir dissimulé une bombe dans la ville.

Il avait en suite ouvert le feu et lancé une grenade sur un drone de police, mais personne n'avait été gravement touché. Il avait en outre parlé à des journalistes et surveillé les réseaux sociaux durant la prise d'otage, avant que son compte Twitter ne soit désactivé.

Ce citoyen ukrainien de 44 ans, originaire de la région russe d'Orenbourg, a déjà été condamné à deux reprises pour fraude et port d'armes notamment, et aurait passé près de dix ans en prison en Ukraine. Après cet incident, il a été décrit par la police comme «instable». Une enquête pour «attentat» a été ouverte.