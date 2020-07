Barack Obama s’affiche à nouveau en bras droit de Joe Biden

Un événement loin d’être aussi anodin qu’une conversation entre amis. Ce 23 juillet, Joe Biden a publié un entretien qu’il a eu avec l’ancien président Barack Obama, dans laquelle les deux hommes discutent des différents sujets de société du moment.

Loin d’être une interview contradictoire ou d’un meeting face à des supporters ou des curieux à convaincre, la conversation d’un quart d’heure ressemble plus à un grand clip de campagne ou un exercice d’autocongratulation. L’objectif est clair pour le clan démocrate : capitaliser sur la très forte popularité de Barack Obama pour consolider l’avantage de Joe Biden dans les sondages.

Folks, I sat down with my friend President @BarackObama to discuss the significant moment we're in, who we are as a nation, and how we can build back better. Watch our full conversation: https://t.co/n2P71Le1oH

— Joe Biden (@JoeBiden) July 23, 2020