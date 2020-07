Bill Gates promet qu'il n'utilisera pas le vaccin contre le coronavirus pour pucer les gens

Interrogé lors d'une émission télévisée, le milliardaire américain Bill Gates a démenti la théorie du complot affirmant qu'il veut développer un vaccin contre le coronavirus afin d'en profiter pour implanter une puce chez les gens, dans le but de les traquer.

Les accusations visent la fondation de Bill et Melinda Gates, qui oeuvre dans la recherche d'un vaccin contre le nouveau coronavirus et plus généralement dans la lutte contre le Covid-19. «Il n'y a aucun lien entre ces vaccins et un quelconque type de suivi. Je ne sais pas d'où cela vient», a déclaré le fondateur de Microsoft.

«Je pense que nous devons simplement faire connaître la vérité. Nous devons expliquer nos valeurs afin que les gens comprennent pourquoi nous sommes impliqués dans ce travail et prêts à mettre des centaines de milliards de dollars pour accélérer les progrès», a-t-il ajouté. La fondation avait notamment annoncé le 16 avril une contribution de 150 millions de dollars pour aider les pays pauvres à combattre la pandémie.

la cible de plusieurs rumeurs complotistes

Dans le monde entier, Bill Gates fait l'objet de nombreuses théories du complot. L'une d'entre elles avance qu'il aurait même créé le nouveau coronavirus afin de réduire la population mondiale. Une autre avance que sa fondation aurait fait breveter un traitement il y a plusieurs années avant de répandre le nouveau coronavirus. «Notre fondation vise à réduire la mortalité, à apporter l'équité en matière de santé, et pourtant on nous accuse de créer des puces ou le virus», a regretté le milliardaire.

Un sondage réalisé aux Etats-Unis a révélé que 44 % des républicains et 19 % des démocrates croient à cette théorie du complot, rapporte SBS News.