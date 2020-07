L’Amérique du Nord peuplée par les humains beaucoup plus tôt qu’on ne le pensait, selon deux études

Deux études révèlent que le peuplement de l'Amérique du Nord par l'être humain serait deux fois plus ancien qu'estimé jusqu'ici.

Les spécialistes jugeaient que la présence humaine sur ce continent datait de 15.000 ans avant notre ère. Mais des archéologues ont mis au jour des centaines d'outils en pierre taillée dans la grotte de Chiquihuite, dans le nord du Mexique, remontant jusqu'à 33.000 ans avant notre ère.

«Nos recherches apportent de nouvelles preuves sur une présence ancienne des humains en Amérique», a réagi auprès de l'AFP l'archéologue Ciprian Ardelean, auteur principal de l'une des deux études, publiées dans la revue Nature. L'Amérique est le dernier continent à avoir été occupé par l'homme moderne.

Mais aucun os ni ADN humains n'ont été trouvés sur le site de la grotte. Néanmoins, «il est probable que des humains l'ont utilisée comme base assez fixe, sans doute lors d'épisodes saisonniers récurrents dans le cadre de mouvements migratoires plus larges», affirme l'étude.

La date et la façon dont notre ancêtre Homo sapiens est arrivé en Amérique sont âprement débattues chez les anthropologues et archéologues et ces deux études risquent d'être vivement contestés. «Cela arrive dès que quelqu'un trouve des sites plus vieux que 16.000 ans: la première réaction est soit le déni, soit une forte approbation», selon le chercheur qui a commencé à fouiller la grotte en 2012.