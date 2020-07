Venise restreint ses gondoles, car «les touristes sont devenus plus gros»

Le confinement a rimé, pour certains, avec prise de poids. Une mauvaise nouvelle pour les gondoliers, qui vont devoir réduire la capacité maximale de leurs gondoles de six à cinq personnes maximum, en raison du poids moyen de plus en plus élevé des touristes.

Mais le confinement n'est pas le seul responsable dans cette nouvelle restriction. «Au cours des 10 dernières années, les touristes ont pris du poids, et plutôt que de les faire monter sur une balance avant de monter, nous limitons le nombre», a confirmé Andrea Balbi, président de l'Association des gondoles de Venise, à CNN.

Eviter que les gondoles ne prennent l'eau

L'occupation maximale des plus grandes gondoles «da parada», qui servent également de taxis sur le Grand Canal, a également été réduite de 14 à 12. Cette diminution a pour but d'éviter qu'elles ne prennent l'eau et ainsi faciliter leur navigation sur les canaux.

Actuellement, Venise autorise 433 gondoliers et 180 remplaçants, mais le nombre de gondoles en service a récemment été réduit en raison de la pandémie de coronavirus et de la forte baisse du nombre de touristes. Les gondoliers de la Cité des Doges doivent passer un examen rigoureux afin d'obtenir leur précieuse licence.

Venise n'est pas la seule ville obligée de prendre des mesures liées au poids de ses touristes. En 2018, la Grèce a interdit aux gros touristes de monter à dos d'âne sur l'île populaire de Santorin, après que des militants se sont plaints que les animaux souffraient de blessures à la colonne vertébrale.