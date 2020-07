Coronavirus : Le vaccin contre la grippe offert à 30 millions de Britanniques

Le gouvernement britannique a décidé de rendre gratuit le vaccin contre la grippe aux plus de 50 ans, aux personnes vulnérables et aux jeunes enfants, craignant que l'épidémie coïncide avec celle du coronavirus.

L'objectif affiché est de vacciner 30 millions de personnes (le Royaume-Uni compte presque 66 millions d'habitants) cet hiver selon la BBC. Boris Johnson, le Premier ministre du pays, a déclaré qu'il souhaitait que «tout le monde se fasse vacciner contre la grippe à l'approche de cet hiver».

Today we've announced the roll out of the most comprehensive programme of free flu vaccines, making these available for more people than ever before. It's so important that we all get the flu vaccine, to protect ourselves and our NHS. pic.twitter.com/9h3WK1d3gB

— Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) July 24, 2020