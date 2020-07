La quantité de plastique dans les océans pourrait tripler d'ici à 2040

Le rapport «Breaking the plastic wave», réalisé par différents experts pour l'ONG américaine The Pew Charitable Trusts, rapporte que la quantité de plastique dans les océans devrait tripler d’ici à 2040 si rien n'est fait pour améliorer la situation.

L'étude a pointé le nombre grandissant des déchets plastique, prévenant que cela deviendrait, dans quelques années, vraiment catastrophique si le monde ne change pas ses mauvaises habitudes.

Le plastique pollue déjà grandement les océans, mais le rapport explique que si les rejets dans la mer étaient de 11 millions de tonnes par an en 2016, ils devraient passer à près de 30 millions en 2040, avec un stock de plastique flottant quatre fois plus important qu’aujourd’hui. Causant ainsi de nombreuses répercussions sur la pêche, la santé, l’alimentation et les émissions de gaz à effet de serre.

Quelles solutions ?

Selon les auteurs de l'étude, les politiques publiques et les idées autour du recyclage sont loin d'être suffisants. Eliminer les couverts en plastique n'est pas une réponse assez forte. Ils estiment que le changement doit se produire à une plus grande échelle. Pour les experts, il faut trouver un compromis entre ceux qui prônent une réduction à la source de la production, et ceux qui mettent en avant le recyclage.

Côté solutions, le rapport met en avant huit leviers d’action s'articulant autour d'une réduction de la production, un effort sur le recyclage, les produits de substitution, et le réemploi.

L'idée serait également d'apporter un vrai soutien aux filières de récupération dans les pays en voie de développement. Les experts affirment que ces actions permettraient de réduire la pollution plastique des océans de 80% d’ici à 2040.