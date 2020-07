OVNI : le Pentagone annonce des révélations

Le gouvernement américain cache-t-il des découvertes sur les OVNIS et les extraterrestres ? Le Pentagone pourrait bientôt y répondre, au moins partiellement, avec des révélations à venir.

Selon le New York Times, une unité spécialisée dans le domaine va ainsi rendre publiques certaines de ses découvertes. Le quotidien américain assure que le département de la Défense a en effet été briefé sur des «véhicules qui n'ont pas été fabriqués sur Terre». L'information provient d'Eric Davis, un astrophysicien qui travaille comme consultant de l'agence qui a participé à la réunion en question.

Selon lui, les spécialistes n'ont pas réussi à déterminer d'où provenaient certains matériaux retrouvés à l'occasion de crash. Il conclut alors simplement qu'en l'absence d'explications : «nous ne pouvons les avoir faits nous-même». Le tout intervient alors que le Sénat américain a fait savoir qu'il souhaitait justement que des révélations à ce sujet soient dévoilées plus régulièrement.

Extraterrestres ou puissance ennemie ?

«Il est très important que des informations à propos de la découverte de matériaux physiques ou d'appareils soient rendues publiques», a par exemple déclaré Harry Reid, élu du Nevada. Cependant, le but n'était pas de discuter nécessairement d'aliens, mais plutôt des avancées technologiques que pourraient avoir réalisé des pays ennemis des Etats-Unis.

«Nous avons ces choses qui volent au-dessus de nos bases où nous réalisons des exercices militaires, et nous ne savons pas ce que c'est», a ainsi déclaré Marco Rubio, membre du comité du Renseignement au Sénat. «Franchement, je dirais que si c'est quelque chose qui ne vient pas de cette planète, cela serait peut-être mieux qu'une sorte de bond technologique des Chinois, des Russes, ou d'un autre adversaire qui leur permet de réaliser ce type d'activités», conclut-il. D'ailleurs, le Pentagone avait déjà déclassifié trois vidéos dans lesquelles il était possible de voir des phénomènes aériens non identifiés, observés entre 2004 et 2015.