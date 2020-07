Vidéo : une femme refuse de porter le masque dans l'avion, elle est débarquée sous les applaudissements

Réaction orgueilleuse ou réelle conviction ? Une femme a littéralement été évacuée de l'avion dans lequel elle venait d'embarquer, car elle refusait de porter un masque.

Les faits se sont déroulés sur un vol de l'American Airlines, alors que l'avion s'apprêtait à décoller. Dans une vidéo relayée sur Twitter ce lundi 20 juillet, on voit une femme prête à débarquer, regroupant ses bagages avant de quitter l'avion sous les applaudissements des autres passagers.

La raison de ce départ précipité ? Son refus de porter un masque de protection, devenu obligatoire sur cette compagnie aérienne américaine pour freiner la propagation du Covid-19. Pour rappel, aux Etats-Unis, plus de 4 millions de personnes sont atteintes du coronavirus à ce jour, et près de 150.000 en sont déjà décédées.

«Vous pouvez applaudir tant que vous voulez», tente de se défendre la resquilleuse, qui préfère ainsi quitter définitivement l'avion sous les huées, plutôt que d'accepter de s'équiper d'un masque. «Contentez-vous de partir», lui rétorque un autre passager.

Moins d'une semaine après sa diffusion, la vidéo – préalablement publiée sur l'application mobile Tik Tok – avait déjà été vue par plus de 1,4 million de personnes sur Twitter.

Ole Karen refused to wear a mask on an @AmericanAir flight so she was KICKED OFF.





And then everyone clapped#KarensGoneWild #karen @davenewworld_2 pic.twitter.com/EJnt0xIl78

— Jonah (@BookofJonah) July 20, 2020