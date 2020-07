Emirates couvrira les frais médicaux de ses passagers ayant contracté le Covid-19

C'est une première mondiale. La compagnie aérienne Emirates a annoncé qu'elle allait prendre en charge les frais médicaux de ses passagers ayant contracté le Covid-19 après un voyage à bord de l'un de ses avions.

Comme CNN l'a relayé, l'entreprise a indiqué qu'elle couvrirait jusqu'à 150.000 euros de frais médicaux quand un de ses clients contracte le Covid-19 pendant son voyage, lorsqu'il se trouve loin de chez lui. Elle a aussi garanti qu'elle indemniserait les passagers contraints d'effectuer une quarantaine d'une semaine à leur arrivée à destination à hauteur de 100 dollars par jour.

«Nous passons maintenant au niveau supérieur, en étant les premiers du secteur à offrir à nos clients une couverture mondiale gratuite pour les frais médicaux et les frais de quarantaine de Covid-19 s'ils devaient engager ces frais pendant leur voyage», a déclaré le Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, le numéro un de la compagnie des Émirats arabes unis, dans un communiqué.

As directed by @HHShkMohd, @emirates will be the first airline to offer free cover for COVID-19 medical costs for customers when they travel to & from UAE & around the world. This will boost travel confidence & once again positions Emirates & Dubai as aviation industry leaders. pic.twitter.com/9mUBeDnx1X

