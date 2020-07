Coronavirus : le confinement a réduit le bruit sismique d'origine humaine de moitié

Le bruit sismique est constitué de l'ensemble des vibrations qui traversent le sol en permanence. Or, pendant le confinement, la part du phénomène liée à l'activité humaine a été réduite dans des proportions jamais observées. Selon une étude internationale, une diminution de 50 à 80% a été enregistrée à travers le monde.

Publiée dans la revue Science, le 23 juillet, cette enquête coordonnée par l'Observatoire Royal de Belgique a mobilisé 76 sismologues de 27 pays différents.

We found the seismic noise level globally dropped by ~50% in March-May 2020. The seismic data correlate with mobility data (e.g. Google/Apple) showing that real-time seismology can be used to assess broad changes in human behaviour & lockdown dynamics, & without privacy issues. pic.twitter.com/yoPI0HysJB

— Stephen Hicks (@seismo_steve) July 23, 2020