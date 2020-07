Italie : 1.000 euros d'amende pour ceux qui ne portent pas de masque dans le sud du pays

Pays européen le plus durement touché par la pandémie de coronavirus, l'Italie prend le risque de deuxième vague très au sérieux. En Campanie, dans la région de Naples, les règles concernant le port du masque ont été durcies : dans les espaces publics clos, les contrevenants s'exposent à une amende de 1.000 euros.

Selon la presse italienne, samedi 25 juillet, les policiers avaient déjà infligé cette contravention aux propriétaires de trois commerces de Salerne, dans le sud, car l'obligation du port du masque n'y était pas respectée.

#CORONAVIRUS: avere deciso di aprire l’Italia per ragioni economiche, sociali e di tenuta psicologica, ci ha portato qualcosa in più in termini di nuovi di contagi.



Non c’è da andare in angoscia, ad una condizione però: che tutti i cittadini siano responsabili. pic.twitter.com/Z8kW0zNtNW

— Vincenzo De Luca (@VincenzoDeLuca) July 23, 2020