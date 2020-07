Au QG de la CIA, une statut codée vieille de 30 ans n'a toujours pas révélé ses secrets

Un casse-tête vieux de 30 ans que personne n'a résolu. Au quartier général de la CIA, l'agence de renseignements américaine, une statue codée est en place depuis 1990 sans que son sens caché ne soit révélé.

Nommée Kryptos, l'oeuvre d'art a été commandée par les services d'espionnage à la fin des années 1980, raconte CNN. Jim Sanborn, un artiste choisi pour la réaliser, décide alors de bâtir quelque chose qui surprendrait même les salariés de la CIA, pourtant habitués au craquage de codes.

Pour y parvenir sans que cela ne devienne trop facile, il se tourne vers un expert en la matière au sein même de l'agence : Edward Scheidt. Le résultat est une sculpture sur lesquelles l'on retrouve des lettres qui se succèdent sans sens apparent. En tout, Jim Sanborn a expliqué qu'il y avait quatre messages cachés dans la statue, qui forment une énigme. Pour autant, la longévité de son code l'a surpris. À CNN, il déclare : «je ne pensais pas que cela durerait si longtemps».

Le média américain explique que des spécialistes de la CIA, de la NSA, mais aussi des amateurs de la société civile ont réussi à décoder trois des quatre messages. Et certains semblent absolument obsédés par le mystère. «Il y a quelqu'un qui me contacte une fois par semaine à la même seconde, les mardis à 8h23, avec une solution, et cette personne fait cela depuis deux ans et demi», explique Jim Sanborn. Mais le dernier code reste un secret pour le moment. Il y a quelques mois, il a assuré au New York Times que le mystère serait vendu aux enchères, afin d'être révélé, ou non, au grand public.