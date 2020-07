Jeanne Barret : Google rend hommage à la première femme à avoir fait le tour du monde

Son nom ne vous disait peut-être rien avant aujourd’hui, mais Jeanne Barret, à qui Google rend hommage dans son nouveau doodle, est pourtant la première femme avoir fait le tour du monde, déguisée en homme.

Rien ne prédestinait cette Bourguignonne orpheline à cette destinée hors du commun. Jeanne Baret est née le 27 juillet 1740 à La Comelle en Saône-et-loire. En 1767, elle embarque avec le navigateur explorateur Bougainville pour son voyage autour du monde, mais travestie en homme, la poitrine bandée et vêtue comme un valet.

Dans sa jeunesse, la jeune femme est engagée comme gouvernante pour le fils d'un médecin et botaniste, Philibert de Commerson. C'est par son entremise qu'elle monte sur le navire de Bougainville à Brest. Car à cette époque, les femmes ont interdiction de voyager.

Mais Jeanne Baret veut faire partie du voyage, elle prend alors la décision de se déguiser et devient ainsi, «Jean Baret». Elle se fait ainsi passer pour le valet et l'assistant du botaniste Commerson et embarque à bord de «L'Etoile», l'un des deux bateaux de l'expédition avec «La Boudeuse».

Avec Philibert de Commerson, ils découvrent à Rio de Janneiro un arbrisseau qu'ils nomment «bougainvillea», en hommage à leur capitaine.

ReconnuE comme «Femme extraordinaire»

Sa duperie tiendra pendant près de deux ans. C'est à Tahiti, que sa véritable identité est découverte par les indigènes eux-mêmes. Comme l'indique le journal de bord de Bougainville, «à peine Baret eut mis pierre à terre que les Tahitiens l'entourent, crient que c'est une femme et veulent lui les honneurs de l'île». Mais plusieurs compagnons de Bougainville feront plutôt mention d'agressions sexuelles de la part des membres d'équipage. La jeune femme se protégera d'ailleurs avec deux pistolets le reste de la traversée.

Philibert de Commerson et Jeanne Baret finissent par s'installer sur l'Isle de France, aujourd'hui appelée Île Maurice, où ils sont accueillis par le botaniste Pierre Poivre.

A la mort de Philibert de Commerson, cinq ans plus tard, elle ouvre un cabaret à Port-Louis où elle sera condamnée pour avoir vendu de l'alcool un dimanche.

En 1775, elle rentre en France au bras de son époux, un officier de marine français, Jean Dubernat, qu'elle a épousé un an plus tôt. Dans les cales du navire, Jeanne ramène pour le Jardin du roi 30 caisses contenant plus de 5.000 espèces, dont 3.000 seront décrites comme nouvelles.

A son retour en métropole, Bougainville plaidera pour que Jeanne reçoive une pension royale, ce qu'elle obtiendra finalement de la part de Louis XVI qui la nomme alors «femme extraordinaire» pour avoir été la première femme à faire le tour du monde.

Elle décédera finalement le 5 août 1807, à l'âge de 67 ans, en Dordogne.