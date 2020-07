Les grandes dates de la campagne présidentielle américaine 2020

La dernière ligne droite est enclenchée. À moins de 100 jours du scrutin qui verra s'affronter Donald Trump et Joe Biden, les dates de certaines échéances ont été modifiées en raison de la crise du coronavirus.

Débats, conventions et scrutin vont se succéder jusqu'au grand jour de l'élection, fixé au 3 novembre 2020. En attendant de savoir si Donald Trump signera pour un deuxième mandat à la Maison Blanche, voici le programme.

DU 17 AU 20 août 2020 : CONVENTION NATIONALE DÉMOCRATE

SAUL LOEB / AFP

Organisées tous les quatre ans à quelques mois de l'élection présidentielle, les conventions nationales des deux principaux partis américains servent à officiellement introniser leur candidat.

Les responsables démocrates avaient choisi Milwaukee comme site de la convention du parti, de quoi mettre en lumière le Wisconsin, État clé du Midwest autrefois démocrate qui avait donné l’avantage décisif au républicain Donald Trump. Si ces réunions sont habituellement des grandes fêtes, le coronavirus a changé le plan du camp de Joe Biden. Il a en effet été demandé au public et aux délégations de ne pas s'y rendre, et une partie des discours sera réalisée en ligne. Le candidat sera lui présent, mais l'on ne sait pas encore exactement quelle forme aura sa participation à l'événement.

Du 24 au 27 août 2020 : convention nationale républicaine (annulée pour le moment)

Le parti républicain américain devait organiser sa convention nationale de 2020 en Caroline du Nord, dans la ville de Charlotte. Donald Trump a été combattu par le gouverneur de l'Etat, qui refusait de laisser l'organisation d'un tel événement se passer en raison des risques sanitaires, ce qui rend la tenue de la convention incertaine. Le président a tenté de la déplacer en Floride, mais a finalement été contraint de faire marche arrière à cause d'une importante montée des cas de Covid-19. Au 27 juillet, aucune nouvelle date ni nouveau lieu n'ont été officialisés.

29 septembre 2020 : premier débat présidentiel

Quelques semaines après avoir été investis par leur parti, les candidats se feront face pour la première fois dans le tout premier débat présidentiel organisé à l'université Notre-Dame, dans l'Indiana. Dans cet Etat très conservateur, la question de l'avortement pourrait être posée par les journalistes qui arbitreront l'événement. Deux autres débats auront lieu avant l'élection, ainsi qu'un autre opposant les potentiels vice-présidents.

3 novembre 2020 : Election Day

C'est finalement au terme d'un an de campagne que les Américains se rendront aux urnes et voteront pour les «grands électeurs» et rendront en quelque sorte leur verdict sur la présidence de Donald Trump.

Le vote du collège électoral constitué des 538 délégués qui entérine officiellement le score de l'élection intervient au mois de janvier suivant.

20 janvier 2021 : l'investiture

Après la campagne, le vote et les résultats, il faut attendre plus de deux mois pour que le président élu ne soit investi à Washington lors d'une cérémonie retransmise partout dans le monde. Ce n'est véritablement qu'à ce moment précis que ses pouvoirs politiques sont rendus actifs, et qu'il peut commencer à mettre en place les politiques ou signer des décrets.