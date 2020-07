Une journaliste découvre qu'elle est atteinte d'une tumeur grâce à une téléspectatrice

Elle lui a très certainement sauvé la vie. Une téléspectatrice attentive a remarqué lors de l'un des passages à l'antenne d'une journaliste qu'elle avait une grosseur inhabituelle au niveau de gorge et lui a demandé de vérifier. Il s'agissait d'une tumeur de la thyroïde.

«Je viens de voir de votre reportage. Ce qui m'inquiète, c'est la boule sur votre cou. Faites-vous examiner la thyroïde», a signalé la téléspectatrice par mail à cette journaliste d'investigation de la chaîne WFLA-TV à Tampa (Floride), comme l'a rapporté le New York Times le 25 juillet dernier.

La journaliste a donc suivi ce conseil. Examen passé et diagnostic tombé, le résultat est sans appel : il s'agissait bien d'un cancer de la thyroïde. «La boule que j'avais s'est avérée être un cancer», a-t-elle raconté plus tard par mail au quotidien américain.

Sur Twitter, elle a également partagé son diagnostic.

A bit of ~personal news~ to share.





Turns out, I have cancer. And I owe it to one of our wonderful @WFLA viewers for bringing it to my attention.





I’ll be off work for a bit after tomorrow, but I’ll see y’all soon pic.twitter.com/UMsoj2SjtM

victoria price (@WFLAVictoria) July 23, 2020