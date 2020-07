Vidéo : un pan du mur de Donald Trump détruit par l’ouragan Hanna

Une bourrasque et tout s'effondre. Dans une vidéo largement commentée sur Twitter, un pan du mur érigé à la frontière américano-mexicaine s'est effondré au passage de l'ouragan Hanna.

Cet ouragan désormais rétrogradé en tempête tropicale n'a pas laissé intact le mur voulu par Donald Trump, comme l'a indiqué le journaliste mexicain Jenaro Villamil, le 27 juillet dernier. «Le #Mur s'effondre. La tempête tropicale Hanna et ses vents violents ont abbatu une partie du mur entre Tamaulipas et le Texas», explique-t-il, vidéo à l'appui.

Ces images ont toutefois étaient mis en doute par plusieurs journalistes américains, dont Nick Miroff du Washington Post.

Ce dernier a rappellé qu'un pan du mur s'était déjà écroulé en janvier dernier, au passage d'une tempête et donc que ces images récemment diffusées peuvent montrer cet épisode.

We’ll try to get to bottom of this tomorrow. Clearly a portion of wall under construction was knocked down by storm somewhere— just unclear if this was Hanna or a previous event like the one in El Centro in January https://t.co/m7yoXzSKgw

— Nick Miroff (@NickMiroff) July 27, 2020