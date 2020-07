Après Lidl, c'est au tour d'Ikea de se lancer dans la mode

Après Lidl et ses baskets tricolores qui ont fait fureur, c’est au tour d’Ikea de se lancer dans la mode. Le géant de l’ameublement a en effet dévoilé sa première collection de vêtements.

Intitulée «Efterträda», la capsule se compose d’un sweat-shirt à capuche blanc, d’un t-shit de la même couleur, ainsi que de quelques accessoires, dont une serviette, un tote bag (un sac en toile), un parapluie et des bouteilles d’eau réutilisables.

Pour sa première collection, Ikea a opté pour un style minimaliste qui fait référence à l’un de ses articles phares. Sur toutes les pièces figurent le code-barres de la cultissime bibliothèque «Billy», le meuble le plus vendu par l’enseigne suédoise.

©IKEA

©IKEA

Malheureusement pour les fans français, la ligne ne sera pas commercialisée dans l’Hexagone, précise Madame Figaro. La collection sera disponible à partir du 31 juillet et jusqu’au 6 août uniquement sur l’e-shop japonais d’Ikea et dans son magasin situé dans le quartier de Harajuku, à Tokyo.

Pour rappel, la firme avait déjà fait parler d'elle dans le monde de la mode grâce à son sac en bâche XXL bleu. Pour sa collection homme printemps-été 2017, la maison de luxe Balenciaga avait en effet revisité le fameux cabas «Frakta».

Who wore it better? Balenciaga or IKEA? pic.twitter.com/LCB9Qri2xN

— Mikael Pawlo (@mpawlo) April 18, 2017