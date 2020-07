Avec son podcast, Michelle Obama fait un pas de plus en politique

Après son livre best-seller, sa tournée mondiale de conférences et un documentaire, Michelle Obama lance son podcast ce 29 juillet. Dans cette émission audio, l'ancienne Première dame des Etats-Unis va converser avec ses proches sur des sujets très différents en utilisant une recette qu'elle développe depuis plusieurs années : un mélange d'anecdotes personnelles mêlées aux sujets politiques du quotidien.

Mais plus que donner son simple avis, il semble clair que Michelle Obama compte désormais utiliser son influence personnelle pour peser dans la discussion. Dans le teaser de l'émission, l'on peut lire : «pour changer la conversation, il faut en créer une nouvelle». De quoi laisser penser que les débats politiques avec ses invités seront courants. «Ce que j'aime avec ces discussions, c'est qu'elles parlent de sujets et problématiques que nous vivons tous, que ce soit une pandémie mondiale ou un questionnement racial à l'échelle nationale», explique-t-elle dans une vidéo publiée par Spotify.

Le tout ressemble donc à un vrai pas en politique, même si cela ne signifie pas qu'elle compte se présenter à une élection. Depuis la fin du mandat de son mari, l'avocate de formation montre en effet une volonté d'utiliser sa voix pour mettre en lumière certaines problématiques qui lui sont chères, en particulier le féminisme.

Elle a cependant régulièrement fait savoir qu'elle ne comptait pas prendre le même chemin que son Barack Obama. L'ancien vice-président et ami de la famille Joe Biden déclarait récemment sur le sujet : «je ne pense pas qu'elle a le désir de vivre à nouveau dans la Maison Blanche». Une manière de souligner une fois de plus qu'il ne faudra pas compter sur elle en 2020, ou plus tard, pour affronter le camp républicain, que ce soit en tant que vice-présidente ou de présidente. Le rôle d'activiste et de mentor semble ainsi être celui qui l'intéresse le plus.

Toujours très populaire auprès du public, elle a d'ores et déjà dévoilé les premières personnes qui apparaîtront dans la première saison du «Michelle Obama Podcast». Sa mère, son frère, des amis et, sans surprise, Barack Obama lui-même pour lancer l'émission. Le tout lui permettra de mettre en avant ses opinions dans un cadre plus contrôlé que dans une émission télévisée où elle serait interrogée par un journaliste, risquant ainsi une phrase maladroite par exemple.