Mars 2020 : tout savoir sur la nouvelle mission de la Nasa

Une nouvelle mission spatiale vers la planète rouge se profile et devrait révolutionner notre manière d'explorer les planètes. Ce jeudi 30 juillet à 13h50 (heure française) - si rien ne décale le lancement de sa fusée - la Nasa donnera le coup d'envoi à Mars 2020.

Un programme qui vise à envoyer un cinquième rover, baptisé Perseverance, mais aussi un hélicoptère exprimental, nommé Ingenuity, qui permettra d'explorer la planète par la voie des airs. Une première pour une mission qui doit notamment rechercher des traces de vie potentielle.

Comment suivre le lancement

Pour suivre au mieux l'évolution de cette mission, mais aussi assister en direct au lancement de la fusée depuis Cap Canaveral (Floride), la chaîne YouTube de la Nasa est à suivre ci-dessus. Les non-anglophones peuvent également rejoindre la chaîne française Twitch du Cnes et son tchat, via le lien suivant. Dès 9h, ce jeudi 30 juillet, les experts du centre national d'étude spatiale, mais aussi le streamer Julien Dassa-Terrier (à 11h45) commenteront l'événement et reviendront sur l'histoire de l'exploration martienne. Une émission spéciale est donc proposée, d'autant que le Cnes a participé à cette mission en collaborant avec la Nasa, notamment pour créer des instruments qui accompagneront le rover.

Il est à noter que la Nasa a ouvert une fenêtre de lancement de sa fusée entre le 30 juillet et le 15 août. Mais l'agence américaine compte envoyer sa fusée au plus tôt, avec la volonté de voir arriver son matériel à destination en février 2021.

Les missions de Perseverance

Une fois sur place, Perseverance se verra assigner plusieurs missions sur le sol martien. La plus fascinante est sans doute celle qui lui demande de trouver des traces de vie potentielle. Pour se faire, le rover se posera dans le cratère de Jezero. Un site qui n'a pas été choisi par hasard, puisque cet énorme cratère de 45 km de diamètre abrite le delta d'une ancienne rivière, Jezero étant vraisemblablement devenu un lac en des temps reculés... il y a 3,5 milliards d'années. Le site où Perseverance se posera devrait donc permettre de récolter de nombreux minéraux et pourquoi pas «trouver des traces fossilisées de vie ancienne», souligne le Cnes. Tous les échantillons récoltés devraient revenir sur Terre pour être analysés, mais il faudra être patient puisque la précieuse récolte aura lieu en 2026 par le biais de la mission Mars Sample Return.

Parallèlement, l'astromobile Perseverance aura également la lourde tâche de succéder Sojourner, Spirit, Opportunity et Curiosity (les précédents rover martiens) en poursuivant l'exploration des environnements de la planète rouge. L'idée est de continuer à archiver un maximum d'informations sur l'histoire géologique de Mars.

Enfin, la mission Mars 2020 doit également préparer le terrain à l’exploration humaine de la planète. Le Cnes explique ainsi que Perseverance devra «tester des technologies, préciser les conditions qui règnent à la surface de Mars : niveau de rayonnement, variation de température, diffusion des poussières, … et améliorer la connaissance des conditions de rentrée atmosphérique.»

Des véhicules high-tech

Le rover Perseverance, véhicule aussi appelé astromobile, disposera de 23 caméras pour se mouvoir et enregistrer et transmettre un maximum d'images. Comme le détaille la vidéo ci-dessus, il dispose de sa propre station météo, d'un radar et de lasers ainsi que des spectromètres. Il possède un système d'analyse qui permet de sonder les sols jusqu'à 10 mètres de profondeur. L'équipement MOXIE (pour Mars Oxygen ISRU Experiment) doit même démontrer la possibilité de produire de l'oxygène à partir du dioxyde de carbone, composant majeur (96 %) de l'atmosphère martienne. Un vrai laboratoire high-tech.

Pour les amateurs de chiffres, sachez que Perseverance n'est pas un petit véhicule mais bien une grosse berline, avec des dimensions de 3 mètres de long, 2,7 m de large et 2,2 mètres de hauteur, pour un poids d'un peu plus d'une tonne.

© NASA/JPL-Caltech

Le petit hélicoptère Ingenuity prendra également son envol. Une première dans l'atmosphère martienne pourtant plus faible que sur terre. Dans ces conditions, son vol représentera un exploit en soi. Il s'agira également du premier drone volant dans son genre. Celui-ci démontrera à la Nasa s'il est possible de faire décoller des drones qui pourront servir aux astronautes pour des missions de reconnaissance par exemple. Pesant 1,8 kg, il se distingue par ses deux rotors tournant chacun dans des sens opposés. Car pour décoller dans cette atmosphère moins dense, ce drone qui ne fonctionnera qu'une trentaine de minutes fera tourner ses hélices jusqu'à 2.900 tours minutes, soit dix fois plus vite qu'un hélicoptère terrien.