Un couple d’octogénaires fait sensation en posant avec des habits oubliés dans leur laverie

Veste de survêtement, robes, chapeaux, chemises vintage…Un couple d’octogénaires de Taïwan a fait sensation sur les réseaux sociaux en posant avec des vêtements oubliés par des clients dans leur laverie automatique.

Sur leur compte Instagram, suivi par plus de 500.000 personnes, Wan-Ji, 83 ans, et sa femme Sho-Er, âgée de 84 ans, se sont en effet affichés avec des looks aussi décalés que branchés, en associant plusieurs pièces oubliées dans les machines au fil des dernières années.

Une manière de rappeler tout en s’amusant que l’on peut être stylé même avec des vêtements de seconde main, censés être passés de mode, et malgré son grand âge.

Chaque publication est accompagnée d'une description de la tenue. Le couple précise notamment la matière de l'article porté sur la photo, la marque, le pays de fabrication, ou encore l'année à laquelle il a été oublié.

Le t-shirt blanc Budapest que porte Sho-Er a par exemple été retrouvé il y a 8 ans et le pantalon kaki de son mari il y a près de 3 ans, peut-on lire en légende. La robe rouge à carreaux a quant à elle été oubliée il y a une dizaine d'années.