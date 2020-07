Coronavirus : Andrea Bocelli fait polémique

Le ténor italien a choqué l'Italie. Au cours d'un congrès sur le Covid-19 le 27 juillet dernier, Andrea Bocelli a affirmé qu'il ne croyait pas en la gravité de l'épidémie.

«J'ai essayé d'analyser la réalité, et je me suis rendu compte que les choses ne se passaient pas comme on nous le racontait», a-t-il déclaré lors du congrès «Covid-19 en Italie, entre information, science et droits», qui se déroulait au Sénat italien, en présence de Matteo Salvini.

«Les premières confrontations se sont déroulées à la maison. Quand j'ai commencé à exprimer des doutes sur la gravité de cette soi-disant pandémie, les premiers à m'attaquer ont été mes fils qui m'ont dit 'occupe toi de La Tosca et de Madame Butterfly, laisse tomber le virus tu ne t'y connais pas'», a précisé le chanteur lyrique. Si Andrea Bocelli a reconnu ne pas être un spécialiste, il dit s'être interrogé sur le fait qu'«au fur et à mesure que le temps passait», il n'a jamais «connu quelqu'un pris en charge en thérapie intensive», rapporte Le Figaro. «Où se trouve alors toute cette gravité ?», a-t-il ajouté.

«je me suis senti humilié et offensé»

Andrea Bocelli, qui fut pourtant l'une des figures de l'union nationale face au virus , a ensuite admis ne pas avoir respecté pleinement les mesures de confinement. «Il y a eu des moments où, je le dis en me détachant de tout bord politique, je me suis senti humilié et offensé. Quand j'ai entendu qu'on me privait de la liberté de sortir de chez moi, sans avoir commis de crime, j'ai été offensé. Je souhaite confesser publiquement que j'ai parfois désobéi volontairement à cette interdiction parce que je ne trouvais pas juste, ni même salutaire de rester chez soi».

«j'ai été mal compris»

L'ensemble de ces déclarations a suscité un tollé en Italie où le coronavirus a fait plus de 35.000 morts. Le ténor est accusé d'être un «négationniste» du Covid-19.

Face à la polémique suscitée par ses propos, Andrea Bocelli a tenté de se justifier. «Depuis le premier jour, je me suis investi avec la fondation qui porte mon nom pour aider les personnes en difficulté à cause du virus», a-t-il souligné. «Aujourd'hui au Sénat j'ai été mal compris. Je ne suis pas un négationniste, je suis un optimiste et je repars de là, avec une prière.»