Des centaines de navires chinois détectés près de la zone protégée des îles Galapagos

Plus de 250 navires chinois auraient été détectés non loin de la réserve marine des îles Galapagos, propriété de l'Equateur, depuis quelques jours.

La marine équatorienne s'est inquiétée de la présence de ces navires chinois, composés de chalutiers, de pétroliers, de navires usines et de navires logistiques. «Ils peuvent facilement pêcher sur une surface de plus de 30.000 km2, équivalente à nos provinces de Guayas, El Oro, Santa Elena et Los Rios», a déclaré le contre-amiral Darwin Jarrin, selon des propos relayés par RFI.

Les craintes de ce pays d'Amérique du Sud et des organisations de protection de l'environnement sont liées à la surpêche dans une zone qui contient une grande biodiversité et notamment une large diversité d'espèces de requin.

Néanmoins, pour l'instant, la flotte chinoise n'est pas en situation d'illégalité. Il existe un lourd passif entre l'Equateur et la Chine quant à la pêche dans cette zone. En 2017, des pêcheurs chinois avaient été lourdement sanctionnés (5,9 millions de dollars d'amende) après avoir été pris la main dans le sac avec 300 tonnes de pêche illégale.

En 2019, l'Equateur avait carrément envoyé son armée auprès d'une flotte de bateaux de pêche chinois qui naviguait à proximité de la zone maritime protégée.