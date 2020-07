Espace : des champignons de Tchernobyl pour protéger les astronautes

La conquête vers Mars est définitivement lancée et avec elle c'est toute la recherche scientifique qui est en ébullition. Pour les astronautes, l'un des principaux obstacles à ce voyage dans l'espace est de s'exposer à de fortes radiations. Et pour les protéger, la solution pourrait venir... d'un champignon.

Il s'agit, pour être plus précis, d'une moisissure à la réputation sulfureuse puisque c'est celle que l'on trouve autour et à l'intérieur de la centrale nucléaire de Tchernobyl.

Située dans l'actuelle Ukraine, cette centrale avait été le théâtre d'une catastrophe écologique majeure après que l'un de ses réacteurs avait explosé en 1986.

Or, une équipe de scientifiques des universités de Stanford (Californie) et de Caroline du Nord a constaté que les champignons qui composent cette moisissure, nommés Cladosporium sphaerospermum, parviennent à se reproduire sans problème.

Un phénomène d'autant plus prodigieux que la zone est toujours considérablement irradiée plus de trente ans après l'explosion de la centrale.

A Self-Replicating Radiation-Shield for Human Deep-Space Exploration: Radiotrophic Fungi can Attenuate Ionizing Radiation aboard the International Space Station https://t.co/oRNwdbXXIp

— Winchell Chung(@nyrath) July 27, 2020