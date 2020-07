Vidéo : une femme embarquée de force par la police dans un van banalisé à New York

Les techniques de la police interpellent. Une vidéo publiée ce 28 juillet sur les réseaux sociaux montre l'arrestation d'une manifestante à New York. Celle-ci se fait embarquer de force par des policiers dans un véhicule banalisé, ce qui n'a pas manqué de créer une polémique sur les réseaux sociaux.

L'Union américaine pour les libertés civiles (ACLU), qui a posté l'interpellation sur Twitter, dénonce des «actions dangereuses, abusives et indéfendables» de la part des forces de l'ordre. Représentante de New York au Congrès, Alexandria Ocasio-Cortez a également dénoncé ces méthodes : «il n'y a aucune excuse pour attraper une femme dans la rue et la jeter dans un véhicule banalisé. (...) C'est notre responsabilité de résister à l'autoritarisme».

BREAKING: We're receiving reports that at least one protester was abducted off the streets today by unmarked “officers” — this time in New York City.





These dangerous, abusive, and indefensible actions must stop. Law enforcement must be held accountable. pic.twitter.com/I9VQo4Tvbx

— ACLU (@ACLU) July 29, 2020