Virgin Galactic : découvrez l’intérieur du vaisseau spatial

Avec SpaceX, Virgin Galactic promet de compter parmi les premières sociétés privées dédiées à l'exploration spatiale. L'entreprise de Richard Branson vient de révéler les premières images de l'intérieur de son vaisseau spatial, surnommé VSS Unity.

Le véhicule devrait offrir un superbe panorama sur l'espace et notre planète aux touristes qu'il emmènera presque en orbite. Après s'être délestés de 250.000 dollars pour un aller-retour, chaque passager pourra prendre place au sein de cette navette comptant six sièges et arborant 12 hublots (cinq autres fenêtres étant réservées aux pilotes).

Virgin Galactic promet d'amener ces touristes à 97 km d'altitude, soit à la frontière entre l'atmosphère terrestre et l'espace. L'idée étant également de ressentir les effets de la microgravité, avant de redescendre sur Terre, au terme d'un voyage qui devrait durer environ 1h30.

Providing safety without distraction, quietly absorbing periods of sensory intensity, and offering each astronaut a level of intimacy required for personal discovery and transformation. Take a look at the interior design of our spaceship cabin. https://t.co/mHy1c3JWUB pic.twitter.com/CQfDjTCZg3

La compagnie spatiale de Richard Branson a annoncé ce 27 juillet compter 600 billets vendus, tandis que 400 autres passagers ont exprimé leur intérêt de s'envoler vers l'espace. Le «spatioport» de Virgin Galactic est situé au Nouveau-Mexique aux Etats-Unis. Il faudra toutefois se montrer patient puisqu'encore aucune date officielle n'a été communiquée pour le premier vol.

Our spaceship is designed to carry astronauts but can also take payloads, or a combination of the two. This capability provides the scientific community access to high-quality microgravity, as well as to generally inaccessible regions of the upper atmosphere. pic.twitter.com/UMx6Lk0Ren

