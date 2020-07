Des chercheurs ressuscitent des bactéries vieilles de 100 millions d'années

C'est un scénario à la Jurassic Park dans lequel les bactéries ont remplacé les dinosaures. Des scientifiques japonais sont parvenus à ressusciter des micro-organismes vieux de 101 millions d'années qui, depuis, ont recommencé à se nourrir et à se reproduire de manière tout à fait ordinaire. Il pourrait s'agir de la forme de vie la plus ancienne jamais découverte sur Terre.

Ces bactéries ont été prélevées dans «l'endroit le plus mort de l'océan». Un gigantesque tourbillon d'eau océanique, appelé gyre, situé dans le Pacifique sud, entre l'Amérique du sud et l'Australie.

