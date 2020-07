Donald Trump envisage de repousser l'élection présidentielle à cause d'un risque de fraude

Certains observateurs le pressentaient. Dans un tweet publié ce 30 juillet, Donald Trump s'est une nouvelle fois opposée au vote par correspondance, demandé par les démocrates à cause du coronavirus, au point de demander un report de l'élection présidentielle du 3 novembre prochain.

Le pensionnaire de la Maison Blanche estime qu'une telle pratique entrainerait une fraude importante lors du scrutin, qui viendrait fausser le résultat final. «Ce sera une véritable pour pour les Etats-Unis. Reporter l'élection jusqu'à ce que les gens puissent voter correctement, en toute sécurité ???», écrit-il ainsi sur le réseau social.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020