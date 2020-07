Météo : quel temps fera-t-il ce week-end du 1er et 2 août ?

Un léger mieux sur le front de la météo. Alors que la chaleur continuera d'être toujours très intense sur le pays dans la journée de vendredi, les températures baisseront progressivement à partir du samedi 1er août, avec l'arrivée d'un air océanique plus frais repoussant la canicule vers l'Europe de l'Est.

Ce faisant, cette arrivée d'air en provenance de l'Atlantique pourra se transformer localement en orages au contact d'un air encore très chaud. Des conflits de masse d'air qui, une fois passés, devraient laisser place dimanche à un temps plus calme et à une atmosphère plus respirable.

Un samedi entre relents de canicule et orages

Alors que la veille encore, au moins une dizaine de départements, situés sur une large zone entourant la région Rhône-Alpes, devaient rester en alerte orange pour risque de canicule jusqu'en milieu d'après-midi, l'ambiance devrait continuer d'être toujours très lourde samedi dans l'est du pays avec quelques oranges attendus près des reliefs envahissant même parfois les plaines. Ces orages pourront s'accompagner de fortes pluies voire de grêle. Le sud-est devrait quant à lui rester à l'abri avec un temps toujours au beau fixe et chaud.

Nouveau pic de très forte #chaleur en fin de semaine, plus intense que lundi : début de l'épisode jeudi, extension vendredi avant rafraîchissement avec dégradation orageuse attendu par l'ouest le week-end.



Risque #canicule à surveiller localement dans le Centre-Est. pic.twitter.com/UADiE2fejH — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) July 28, 2020

En revanche, dans l'ouest et le nord-ouest du pays, le temps sera samedi clairement moins chaud que la veille eu égard à l'arrivée des courants d'air océaniques plus frais évoqués plus haut. De ce fait, le temps sera également plus mitigé alternant entre éclaircies et passages nuageux.

En termes de températures, le mercure perdra quelques degrés dès samedi dans l'ouest et le nord-ouest pour se situer entre 20 et 25 °C près de la Manche et entre 25 et 30 °C sur l'Ile-de-France (contre près de 40 °C la veille) et plus largement sur toute une ligne allant du Nord ou sud-ouest de l'Hexagone. Dans la région toulousaine, en Aveyron et surtout dans l'est et le sud-est, la chaleur persistera avec 29 et jusqu'à 38 °C attendus sur la région lyonnaise.

Une bouffée d'air bienvenue dimanche

La journée de dimanche laissera place à l'amélioration avec un temps moins chaud dans l'est. Ici les orages de la veille devraient passer les frontières à destination des pays voisins. Des précipitations sont toutefois localement prévues et pourront être parfois plus intenses sur les reliefs, notamment sur les Alpes, où elles devraient s'accompagner de grêle. Sur les régions de l'ouest et du nord-ouest, le ballet aérien continuera d'alterner entre soleil et passages nuageux.

Le sud-est ne fera pas défaut à sa réputation de région la plus ensoleillée de France puisque l'astre-roi règnera en maître près de la Méditerranée tout juste accompagné d'un mistral et d'une tramontane modérés comme il se doit.

Du côté du mercure, la baisse des températures se ressentira sur quasiment tout le pays pour se rapprocher des normales de saison. C'est ainsi qu'il devrait faire 22 °C sur Paris, comme à Lille, lorsque 23 °C sont attendus à Bordeaux, 29 °C à Lyon et 25 °C à Strasbourg. En Bretagne, il fera même presque frais puisque ce sont 17 °C qui sont attendus à Brest.