NBA : 4 questions pour la reprise dans la «bulle» d'Orlando

Le moment tant attendu par les fans de basket est enfin arrivé. La NBA reprend ses droits aux Etats-Unis ce 30 juillet avec deux matchs à l'affiche. 22 des 30 équipes en mesure de se qualifier pour les play-offs sont dans une «bulle» à Disneyworld en Floride, de laquelle ils ne peuvent pas sortir sauf circonstances exceptionnelles. L'objectif : jouer en évitant toute contamination.

Quel niveau de jeu ?

Après plusieurs mois sans jouer de matchs à enjeu, le niveau physique et technique des joueurs est relativement inconnu. Les équipes présentes à Orlando se sont affrontées dans des matchs de préparation, sans que cela puisse donner de véritables enseignements, puisque les effectifs tournaient, l'intensité n'était pas toujours à son maximum, et les stars se ménageaient en vue de la reprise.

L'inquiétude principale touche le risque de blessure. Après une coupure aussi longue, reprendre comme si de rien n'était peut représenter un risque pour les organismes. En football, l'UEFA a par exemple augmenté le nombre de remplacements pour éviter le problème. Côté basket, comme ceux-ci sont illimités, la responsabilité sera du côté des coachs, qui devront certainement limiter le nombre de minutes sur le terrain de leurs joueurs.

Les Lakers toujours en mission ?

Après une saison 2018-2019 catastrophique, la mort de Kobe Bryant en janvier 2020 et l'arrivée d'Anthony Davis à l'intersaison, les Los Angeles Lakers de LeBron James étaient grands favoris pour le titre. Tout laissait à croire que les hommes en jaune et violet étaient prêts à tous les sacrifices pour remporter ce titre, notamment pour rendre hommage à l'ancien numéro 24, décédé dans un accident d'hélicoptère.

Plusieurs mois après, il est certain que cette volonté est toujours présente, mais au vu des circonstances particulières liées au coronavirus et l'absence de supporters dans le stade, difficile de savoir si les Lakers sauront aller chercher ce supplément d'âme afin de décrocher un 17ème titre NBA.

Enfin l'heure de Giannis Antetokounmpo ?

Extrêmement dominant et grand favori pour le titre de MVP de la saison, Giannis Antetokounmpo ne cache pas que son unique et seul objectif est de remporter le titre avec les Milwaukee Bucks. Le Grec a porté son équipe pendant toute la saison régulière, au point d'obtenir le meilleur bilan avant la coupure : 53 victoires pour 12 défaites.

Avec un effectif solide pour l'épauler, il devra faire mieux qu'en 2019, où son équipe avait échoué contre les Toronto Raptors, futurs champions, en finale de conférence. Cette expérience pourrait permettre à Giannis Antetekounmpo de franchir l'obstacle pour offrir un second titre à cette franchise. Reste à savoir si le mental suivra, contrairement à l'année passée.

Qui pour accompagner les favoris ?

Memphis, Nouvelle-Orléans, Portland, San Antonio, Sacramento et Phoenix. Six équipes vont se partager la 8ème et dernière place pour les play-offs dans la conférence Ouest. Si les Grizzlies sont favoris, puisqu'ils possèdent 3 victoires d'avance au moins sur leurs poursuivants, la reprise rebat quelque peu les cartes. Après une saison compliquée, nul doute que les Portland Trail Blazers de Damian Lillard voudront faire partie du tournoi final, où ils avaient excellé l'an passé.

Dans les autres attractions, certains espèrent voir le jeune Zion Williamson réussir à gagner sa place avec les New Orleans Pelicans, puisque le huitième devrait affronter les Los Angeles Lakers. Un duel de génération entre le prodige et LeBron James aurait de quoi faire saliver bon nombre de supporters.

Plus loin au classement, les San Antonio Spurs ont un record en vue : celui du nombre d'apparitions consécutives en play-offs. Cela fait 22 saisons que les hommes de Gregg Popovich ne les ont pas manqués. Une nouvelle qualification les placerait seuls en tête de ce record, puisqu'ils sont pour le moment à égalité avec les Syracus Nationals (devenus Philadelphia 76ers en 1963). Un échec signerait définitivement la fin d'une époque après les retraites successives de Tony Parker, Tim Duncan et Manu Ginobili. Que ce soit en haut ou en bas du classement, le spectacle sera donc partout pour cette reprise longtemps espérée.