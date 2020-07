Tout savoir sur Susan Rice, potentielle vice-présidente de Joe Biden

Son nom n'était même pas envisagé il y a quelques mois de cela. Pourtant, avec l'importance du mouvement Black Lives Matter ces dernières semaines, la nomination d'une femme noire américaine à la vice-présidence est plus que probable. Dans ce contexte, le nom de Susan Rice revient avec insistance. Alors que Joe Biden doit annoncer son choix début août, l'ancienne conseillère de Barack Obama se dit prête.

Et clairement, Susan Rice ne cracherait pas sur une telle proposition. Dans une interview donnée à NBC, la femme de 55 ans a ainsi déclaré qu'elle ferait «tout pour aider Joe Biden a être élu», que ce soit «être sa vice-présidente ou faire du porte-à-porte». Un esprit volontaire qui devrait plaire au candidat démocrate, d'autant que la grande favorite pour le poste, Kamala Harris, est connue pour l'avoir violemment critiqué pendant un débat en 2019.

Cependant, le CV de Susan Rice en matière de campagne électorale est tout simplement vide. Après des études à Stanford et Oxford, elle a toujours travaillé au sein des agences fédérales ou des administrations gouvernementales. Elle ne s'est donc jamais présentée à une élection, ce qui pourrait être un problème, notamment lorsqu'il s'agit de prendre la parole en public ou pour débattre dans le traditionnel affrontement entre vice-présidents, quelques jours avant l'élection finale.

I'm proud to endorse @JoeBiden for President.





Here he is comforting me on 1/4/17 just after my mother passed away. There is no one kinder, more empathetic and caring than @joebiden. He will lead America with the same deep compassion and decency. pic.twitter.com/4IBscj75VN

— Susan Rice (@AmbassadorRice) March 2, 2020