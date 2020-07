Le rappeur Solo 45 condamné à 24 ans de prison pour viols et séquestration

Le rappeur britannique Solo 45 a été condamné, ce jeudi 30 juillet, à 24 ans de prison pour viols et séquestration sur quatre femmes.

Agé de 33 ans, Andy Anokye avait filmé certains de ses actes avec son téléphone portable. Il a été condamné à Bristol pour 30 chefs d'inculpation sur une période de deux ans.

Ses victimes ont subi des séances de tortures, simulacres de noyades, interrogatoires. Le rappeur a affirmé qu'il s'agissait de jeux de rôles consentis ou d'un jeu intitulé «attrape-moi, viole-moi». Selon lui, il avertissait ses partenaires qu'il les «terroriserait».

Une enquête a été ouverte par la police après la plainte d'une jeune femme pour viol en 2017. A la suite de son arrestation, les forces de l'ordre ont découvert des vidéos dans son téléphone portable montrant qu'il s'en était pris à plusieurs femmes.

Certaines images ont été diffusées lors de son procès. On y voit notamment l'une de ses victimes en larmes, lui criant «je te hais».

A man who filmed himself as he tortured and raped four women has been jailed today for 24 years.





Andy Anokye, a Grime musician who performed as Solo 45, was convicted in March following a four month trial of a total of 30 offences, including 21 counts of rape. pic.twitter.com/TPKsM246t9

— Avon and Somerset Police (@ASPolice) July 30, 2020