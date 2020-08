Vidéo : une Américaine filme l'entrée d'une météorite dans l'atmosphère

Le 29 juillet dernier, des dizaines d'Américains ont observé une météorite dans le ciel. L'une d'entre eux a même eu le temps de dégainer son téléphone portable pour immortaliser cet instant exceptionnel.

C'est Amber Coffman, une artiste américaine, qui a eu le temps de filmer le phénomène. Dans sa vidéo longue de quelques secondes seulement, on aperçoit l'explosion de la boule de feu à l'instant où elle fait son entrée dans l'atmosphère au-dessus du Nouveau-Mexique.

Guys, we just saw one of the craziest things we have ever seen in our lives and I managed to capture some of it. A meteor for the ages! pic.twitter.com/kPIchIPREV — Amber Coffman (@Amber_Coffman) July 29, 2020

La séquence a été vue plus de 3,3 millions de fois sur Twitter. Elle a même attiré l'attention d'éminents scientifiques sur le réseau social. «Réactions très rapides et enregistrement de @Amber_Coffman», a salué James O'Donoghue, planétologue à l'Agence Japonaise d'Exploration Aérospatiale (JAXA). Selon lui, la jeune femme a été en mesure de capturer cet instant avec un appareil lambda parce que la météorite a momentanément ralenti sa chute. «Les météores entrent dans notre atmosphère à une vitesse entre 10 et 75 kilomètres par SECONDE... J'imagine que celui-ci a ralenti est passé à quelques kilomètres par seconde seulement au moment de l'enregistrement, parce que notre atmosphère provoque une friction importante !»

Very quick reactions and camera work by @Amber_Coffman on this. Meteors enter our atmosphere at around 10 – 75 kilometers per SECOND... I'd guess this meteor had slowed to under a few km/sec by the time it was recorded of course, as our atmosphere provides serious friction! https://t.co/iWLunFYsDp — Dr James O'Donoghue (@physicsJ) July 29, 2020

D'autres météorites ont été observées dans le Colorado le même jour.