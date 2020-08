Les journalistes bannis de la convention nationale des républicains au nom des restrictions sanitaires

Contrôle de la presse ou restrictions causées par le coronavirus ? Les journalistes seront interdits de séjour lors de la Convention nationale des républicains qui doit avoir lieu le 21 août prochain à Charlotte (Caroline du Nord).

Cet événement majeur dans le calendrier de l'élection présidentielle américaine doit valider l'investiture de Donald Trump par le parti républicain, et officiellement lancer sa campagne avant le scrutin du 3 novembre prochain. L'organisation en temps de coronavirus est particulière, à tel point que la date et le lieu ont été modifiés à plusieurs reprises. Le président américain ne voulait pas que cette grande manifestation se fasse en ligne depuis une salle quasi vide (comme ce sera le cas pour Joe Biden et les démocrates), mais a été contraint de revoir ses ambitions à la baisse.

Seuls 336 délégués du parti républicain se rendront donc à Charlotte pour organiser et prononcer les discours qui rythmeront l'événement jusqu'au 24 août. «En raison des restrictions et des limitations en place en Caroline du Nord, nous prévoyons que les activités à Charlotte soient interdites à la presse», a donc déclaré une porte-parole de la Convention nationale à l'agence de presse AP.

Comment va réagir le président ?

Comme le précise CNN, cette décision est inédite dans toute l'histoire moderne du pays. Il faut dire que 15.000 journalistes étaient originellement prévus avant la crise du coronavirus explique le Guardian, et que les rassemblements intérieurs sont limités à 10 personnes par les autorités de Caroline du Nord. Pour autant, certains opposants voient dans cette mesure une forme de censure exercée sur les médias, l'une des cibles privilégiées du président américain.

Dans la pratique, le vote des délégués, qui valident le choix des électeurs lors de la primaire, sera effectué en ligne et retransmis sur internet. Particulièrement à l'aise dans les meetings traditionnels, Donald Trump se déplacera pour effectuer son discours sur place dès le premier jour de l'événement. Le voir s'exprimer dans ces conditions, sans public ou presque, devrait intéresser un bon nombre d'observateurs.