Une policière New Yorkaise s’attire des ennuis après une vidéo sexy sur TikTok

Christine Galgano, une policière New Yorkaise du Bronx, s'est retrouvée sous le feu des critiques de sa hiérarchie après avoir partagé une vidéo sexy sur TikTok.

Sur la vidéo, la policière de 27 ans porte son haut d'uniforme, son arme de service et des bottes de cow-boys. Elle imite Loony ft Angel, un personnage du faux-documentaire américain «Reno 9/11», dans une scène où elle apparaît vêtue des mêmes accessoires. «De l'authentique autruche (...) Je suis juste folle, tellement folle de mes bottes», dit la voix goguenarde du personnage, au-dessus de laquelle Christine Galgano se filme et alterne petits sauts et mouvements sensuels.

LA POLICE DE NEW YORK MECONTENTE

Une parodie de pop culture, comme on en trouve de nombreuses sur le réseau social Tiktok, où des jeunes du monde entier s'enregistrent en lip-sync (au-dessus de voix de personnalités, de chansons, de séquences de films...). Tendance ou non, la blague ne semble pas avoir plu aux autorités policières new-yorkaises. Il apparaît ainsi qu'elle aurait «violé le règlement de la police de New York sur les réseaux sociaux», rapporte le New York Post. Celui-ci stipule qu'il est interdit de «se photographier soi-même en uniforme». La police de la grosse pomme a déclaré que «toute activité sur les réseaux sociaux de l'un de ses représentants a un impact sur l'image de son département tout entier».

Christina Galgano semble avoir mis hors-ligne son compte Tiktok. Elle reste présente sur le réseau social Instagram, où elle compte plus de 12.000 abonnés. La jeune femme se présente comme une fan de fitness, de pêche, et une «combattante contre la maladie du lupus». Le 25 mars 2019, elle a indiqué à ses abonnés qu'elle avait contracté le Covid-19 et qu'elle avait opté pour le traitement de l'hydroxychloroquine.

Elle a rejoint la police de New York en 2018.